Restano gravi le condizioni del 15enne ferito nell’incidente a bordo di una microcar

Restano molto gravi le condizioni del quindicenne di Fontana Liri rimasto ferito nel violento incidente avvenuto nella tarda serata del 5 dicembre a Sora. Il ragazzo, passeggero di una microcar Ligier guidata da un coetaneo residente a Ripi, è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Roma dopo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

