Requiem per una panchina di via Principe di Belmonte
Da oltre un mese non è più con noi una delle tre panchine di via Principe di Belmonte (di fronte al civico 110). Era una delle poche presenti in una zona pedonale ad alta densità turistica. Spero che la sostituzione con queste belle piante non costituisca il preludio ad un ulteriore allargamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
