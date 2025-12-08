Regione Fico alla vigilia della proclamazione | Sono emozionato lavoreremo con responsabilità
Martedì 9 dicembre, nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli, l’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello proclamerà ufficialmente Roberto Fico come nuovo Presidente della Regione Campania. Fico si mostra emozionato e pronto a lavorare con responsabilità per il suo incarico.
Nella giornata di domani (martedì 9 dicembre) l’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello di Napoli, nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli, procederà alla proclamazione alla carica di Presidente della Regione Campania di Roberto Fico. Quest'ultimo, alla vigilia della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
C'è la data della proclamazione di Roberto Fico a presidente della Regione Campania. Succede a Vincenzo De Luca. #informazione #telegiornale #rtcquartarete #regionecampania #robertofico Vai su Facebook
Roberto Fico Presidente della Regione Campania, domani la proclamazione ufficiale in Corte d’Appello - Domani, martedì 9 dicembre 2025, con una cerimonia ufficiale presso il Tribunale di Napoli, Roberto Fico sarà formalmente proclamato Presidente della Regione Campania, dopo la sua elezione con circa i ... Da irpinianews.it