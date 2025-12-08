Regionali il verdetto di Benevento chiude la porta a Festa

Tempo di lettura: < 1 minuto Il riconteggio delle schede effettuato dal tribunale di Benevento c hiude definitivamente la porta del Consiglio regionale della Campania a Gianluca Festa. L’ex sindaco di Avellino, che confidava in un recupero sul filo dei voti, vede sfumare ogni possibilità di ingresso dopo che alla distanza iniziale di 33 preferenze tra la lista Forza Italia–Fratelli d’Italia se n’è aggiunta un’altra quindicina. Una forbice troppo ampia per alimentare ulteriori speranze. La task force guidata dal giudice Flavio Cusan ha verificato una per una le sezioni contestate, certificando la piena regolarità del risultato elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

