Regine del Mondiale | Toyota Corolla WRC

Le prime apparizioni nel 1997 mostrarono una vettura robusta ma ancora acerba, soprattutto nell’assetto e nella risposta del turbo. La compattezza del telaio, con un passo corto e un’impostazione di base meno “rally-raised” rispetto alle rivali, richiese un lungo lavoro di sviluppo. Ma poi. La storia sportiva della Toyota Corolla WRC è relativamente breve ma . 🔗 Leggi su Tuttorally.news