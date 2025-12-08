Regine del Mondiale | Subaru Impreza WRC

La Subaru Impreza WRC nasce nel 1997 come erede naturale della Impreza Gruppo A, la vettura con cui Colin McRae aveva conquistato il titolo piloti nel 1995. Il passaggio al regolamento World Rally Car offriva nuove libertà tecniche e aerodinamiche, ma comportava anche uno stravolgimento delle basi concettuali della vettura. Quando nel 1997 la FIA . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

