Regine del Mondiale | Peugeot 206 WRC

La Peugeot 206 WRC si distingue come uno dei simboli più iconici e vincenti dell’era World Rally Car, grazie alle sue innovative soluzioni tecniche e alle numerose vittorie che ne hanno sancito il successo nel mondo del rally.

La Peugeot 206 WRC rappresenta uno dei progetti tecnici più raffinati e vincenti dell’era World Rally Car. Debuttò nel 1999 e rimase in gara fino al 2003, diventando una delle vetture più complete del periodo. La sua particolarità fondamentale fu il rapporto tra dimensioni estremamente compatte e capacità di generare grip e stabilità aerodinamica al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

