Regine del Mondiale | Mitsubishi Lancer WRC

L'ingresso di Mitsubishi nella categoria WRC avvenne relativamente tardi. Mentre costruttori come Subaru, Ford e Toyota avevano immediatamente colto le potenzialità della nuova formula, Mitsubishi preferì continuare a sviluppare la Lancer Evolution Gruppo A, un'auto tecnicamente raffinata ma ormai limitata dai vincoli del regolamento.