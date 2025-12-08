Regine del Mondiale | Mitsubishi Lancer WRC
L’ingresso di Mitsubishi nella categoria WRC avvenne relativamente tardi. Mentre costruttori come Subaru, Ford e Toyota avevano immediatamente colto le potenzialità della nuova formula, Mitsubishi preferì continuare a sviluppare la Lancer Evolution Gruppo A, un’auto tecnicamente raffinata ma ormai limitata dai vincoli del regolamento. La storia sportiva della Mitsubishi Lancer WRC è una parabola affascinante . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
