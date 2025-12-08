Reggiana un derby che vale oro A Mantova missione possibile
Nel corso di una stagione calcistica ci sono partite che hanno un peso specifico ben più elevato rispetto alle altre, per vari motivi. Quella di oggi, in programma alle 15 a Mantova, appartiene a questa categoria. In primis perché si tratta ovviamente di un ‘derby calcistico’ molto sentito anche dai tifosi – che non potranno esserci per i motivi noti ma che hanno fatto sentire il loro calore alla squadra prima dell’allenamento di sabato – ma soprattutto perché la Reggiana deve ricominciare a raccogliere "il frutto del lavoro svolto", come ha sottolineato saggiamente Dionigi alla vigilia dell’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
