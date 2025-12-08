Referendum per la separazione delle carriere in magistratura parte bene il Polo Sud per il Sì

A pochissimi giorni dalla sua costituzione, sono già oltre 3.500 le adesioni al neo nato Comitato Polo Sud per il Sì, guidato dall’ex ministro dell’Università Ortensio Zecchino, che si propone come luogo alto di riflessione civile, culturale e politico, per approfondire le ragioni del Sì al referendum e promuovere una partecipazione consapevole e responsabile. Il comitato referendario sarà tenuto pubblicamente a battesimo con una conferenza stampa che si terrà venerdì 12 dicembre, alle ore 11.00, nella storica Biblioteca Alfredo De Marsico di Castel Capuano. Accanto al presidente Zecchino siederanno due vice presidenti, Giuseppe Gargani e Domenico Nania, il Segretario Amedeo Laboccetta ed il tesoriere Mario Landolfi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

