Referendum Comitato Polo Sud per il Sì | oltre 3.500 adesioni

Ildenaro.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochissimi giorni dalla sua costituzione, sono già oltre 3.500 le adesioni al neo nato  Comitato Polo Sud per il Sì,  guidato dall’ex ministro dell’Università Ortensio Zecchino, che si propone come luogo alto di riflessione civile, culturale e politico, per approfondire le ragioni del  Sì  al referendum e promuovere una partecipazione consapevole e responsabile. Il comitato referendario sarà tenuto pubblicamente a battesimo con una  conferenza stampa che si terrà  venerdì 12 dicembre, alle ore 11.00, nella storica   Biblioteca Alfredo De Marsico   di Castel Capuano. Accanto al Presidente Zecchino siederanno due vice presidenti,  Giuseppe Gargani  e  Domenico Nania, il Segretario  Amedeo Laboccetta  ed il tesoriere  Mario Landolfi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

