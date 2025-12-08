Un red carpet firmato Armani. Anche così è stato reso omaggio al grande stilista scomparso il 4 settembre scorso. Tanti infatti i vip che hanno sfilato per la Prima indossando abiti firmati dalla maison milanese. Si parte da Pierfrancesco Favino, uno degli attori italiani più acclamati, con uno smoking Giorgio Armani. Al suo fianco, la compagna Anna Ferzetti, attrice e volto amatissimo del cinema e della tv, anche con un abito firmato dallo stilista. Tra gli ospiti della serata c’era come ogni anno Chiara Bazoli, compagna del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un abito Armani Privè in velluto nero con corpetto strutturato e pallette sul décolleté. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Red carpet griffato. Re Giorgio