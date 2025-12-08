Red Bull rivoluziona il team di Verstappen | cosa c'è dietro le lacrime di Lambiase e l'allusione di Marko
Il Mondiale perso per due punti ad Abu Dhabi chiude una stagione di svolta per la Red Bull. Le lacrime di Gianpiero Lambiase e le parole ambigue di Helmut Marko aprono interrogativi sul futuro del team di Max Verstappen in vista del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Laurent Mekies celebra la rimonta Red Bull dopo il Gran Premio di Abu Dhabi: una vittoria che conferma il turnaround della stagione e apre a un 2026 ad alta intensità, con la sfida della nuova power unit e una battaglia “tra giganti” - facebook.com Vai su Facebook
F1. Red Bull rivoluziona la line-up 2026: addio Tsunoda, con Verstappen arriva Hadjar. Lindblad debutta in Racing Bulls - La Red Bull cambia volto in vista del 2026: Tsunoda saluta, Hadjar affianca Verstappen e Lindblad debutta in Racing Bulls. Riporta msn.com