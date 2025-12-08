Red Bull rivoluziona il team di Verstappen | cosa c'è dietro le lacrime di Lambiase e l'allusione di Marko

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mondiale perso per due punti ad Abu Dhabi chiude una stagione di svolta per la Red Bull. Le lacrime di Gianpiero Lambiase e le parole ambigue di Helmut Marko aprono interrogativi sul futuro del team di Max Verstappen in vista del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

