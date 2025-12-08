Record storico per i gondolieri sub | raccolti 18 quintali di rifiuti dai fondali di Venezia

Veneziatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Record di sempre per i gondolieri sub di Venezia, che domenica mattina hanno riportato alla luce 18 quintali di rifiuti, ripulendo i fondali del rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore. Un recupero straordinario, senza precedenti nelle 33 immersioni effettuate dal 2019, che ha permesso di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Record storico per i Gondolieri Sub: raccolti 18 quintali di rifiuti dai fondali di Venezia - Record assoluto per gli instancabili Gondolieri Sub, che questa mattina hanno riportato alla luce 18 quintali di rifiuti, ripulendo i fondali del rio di Santa Marta–Santa Maria Maggiore. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Record Storico Gondolieri Sub