RECENSIONE AMARA – Angelina Mango Caramè
Caramè è il disco in cui Angelina Mango decide di fare davvero Angelina Mango: niente imitazioni, niente eredità, niente confronti. Solo una miscela personale di pop, ritmi latini, tocchi elettronici e un’identità che finalmente comincia a brillare senza chiedere permesso. Il risultato? Un album pieno di energia, idee e personalità. anche se non tutto ha lo stesso peso. Ci sono brani in cui Angelina è magnetica, fresca, libera, quasi “inevitabile”: voce forte ma non gridata, melodie intelligenti, arrangiamenti che non suonano mai vecchi. E poi ci sono momenti in cui l’album si appoggia un po’ troppo alla formula — quel mix tropical-pop che funziona, sì, ma che rischia di essere riconoscibile più per il trend che per il carattere. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
