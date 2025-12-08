Rebibbia la denuncia | Celle danneggiate da detenuta lavandini sradicati

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una detenuta ha sradicato lavandini e danneggiato delle celle del carcere di Rebibbia. Una situazione che, come raccontato da Massimo Costantino (segretario Fns Cisl Lazio), si è venuta a creare nell'istituto femminile "Germana Stefanini" in via Bartolo Longo.Il sovraffollamentoProtagonista una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rebibbia denuncia celle danneggiateL’allarme di Alemanno da Radio carcere: «Abbiamo un problema, stiamo morendo di freddo» - Roma L’ex sindaco di Roma, detenuto a Rebibbia, denuncia termosifoni guasti, gelo nelle celle e sovraffollamento, descrivendo condizioni critiche per persone recluse e agenti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rebibbia Denuncia Celle Danneggiate