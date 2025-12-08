Real Madrid Xabi Alonso sempre più in crisi | l’esonero non è da escludere Sono due i grandi favoriti per la successione I dettagli
Real Madrid, la sconfitta contro il Celta Vigo conferma le difficoltà degli spagnoli. Per la successione in corsa Zidane e Klopp. Le ultime Il Celta Vigo ha compiuto l’impresa conquistando il Santiago Bernabéu con una vittoria per 0-2, frutto di una doppietta del giovane talento svedese Williot Swedberg. Si tratta del primo trionfo storico del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Real Madrid perde la partita e la testa: il Barcellona scappa, ora Xabi Alonso rischia
L'espulsione dalla panchina di ieri è forse l'ultimo atto di Endrick con la maglia del Real Madrid. La sua avventura alla Casablanca, tracciata sul solco dei successi delle operazioni Vinicius e Rodrygo, è stata un fallimento abbastanza inatteso.
Xabi Alonso rischia l'esonero: si gioca tutto in Real Madrid-Manchester City. Due possibili sostituti - Florentino Perez non è soddisfatto e lo spogliatoio mugugna.