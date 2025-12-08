Real Madrid per Xabi Alonso il City è l’ultima spiaggia prima dell’esonero Contattati Zidane e Klopp El Mundo

La sconfitta casalinga del Real Madrid contro il Celta Vigo (0-2) è stata molto dura da digerire per i tifosi dei Blancos. I media spagnoli – specialmente El Mundo – parlano di come la panchina di Xabi Alonso sia già in bilico. Real Madrid allo sbaraglio, Xabi esonerato se non batte il City (El Mundo). Scrive così El Mundo: “ La notte tra domenica e lunedì è stata lunga al Santiago Bernabéu. La sconfitta del Real Madrid contro il Celta, 0-2, e l’immagine della squadra hanno lasciato Xabi Alonso in una situazione critica. Secondo quanto ha appreso questo quotidiano, dopo la partita i massimi dirigenti del club blanco si sono riuniti per diverse ore negli uffici di Chamartín per decidere se il tecnico dovesse continuare o meno sulla panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

