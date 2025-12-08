Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Solo panchina per Mbappe

Infobetting.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre 2025 il Real Madrid ospita il Manchester City in Champions League. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti ad accompagnare la partita, che vedrà Mbappe solo in panchina. Un match dal grande fascino e molte incognite, tra alti e bassi recenti dei Blancos.

E’ davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real madrid manchester city champions league 10 12 2025 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici solo panchina per mbappe

© Infobetting.com - Real Madrid-Manchester City (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Solo panchina per Mbappe

Napoli Juventus LIVE 1-0 LIVE | Hojlund porta in vantaggio i partenopei - Zazoom Social News

Champions League notte di fuoco per il Real Madrid dopo il ko col Celta | Xabi Alonso ora rischia davvero - Zazoom Social News

real madrid manchester cityChampions League 2025-2026: Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni - Le probabili formazioni di Real Madrid e Manchester City, sesta giornata di Champions League 2025- Scrive sportal.it

real madrid manchester cityReal Madrid vs Manchester City: Analisi approfondita della sfida di Champions League - Preparati per un entusiasmante incontro tra Real Madrid e Manchester City, con un'analisi tattica approfondita e pronostici accurati. Secondo notizie.it