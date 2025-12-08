Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Solo panchina per Mbappe

Il 10 dicembre 2025 il Real Madrid ospita il Manchester City in Champions League. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti ad accompagnare la partita, che vedrà Mbappe solo in panchina. Un match dal grande fascino e molte incognite, tra alti e bassi recenti dei Blancos.

E’ davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com