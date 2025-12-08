Real Madrid-Manchester City Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Momento delicato per i Blancos
E’ davvero difficile spiegare come sia possibile che la squadra che mercoledì notte ha vinto a Bilbao e ha fornito la migliore prestazione stagionale, sia poi crollata incredibilmente in casa contro il Celta Vigo: al Real Madrid è successo questo e il momento è improvvisamente tornato molto delicato per Xabi Alonso e i suoi ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
