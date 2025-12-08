RC Auto forfait in aumento | stop alle trattative con le assicurazioni
Il Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) si è rifiutato di firmare la relazione presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) dalle compagnie assicurative, nella quale i forfait per l’Rc auto vengono alzati del 6%. Le associazioni dei consumatori non protestano tanto contro gli aumenti, ma contro l’intero sistema. Secondo Assoutenti e Movimento Consumatori, il meccanismo forfettario porta a diverse storture che permettono alle compagnie assicurative di guadagnare da piccoli incidenti a fronte di una scarsa concorrenza. Il risultato sarebbero le tariffe assicurative più alte d’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
