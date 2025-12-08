Ravezzani attacca | Pullman Juve coi vetri sfondati dalle pietre Chi minimizza è colluso con chi le tira

Nel suo ultimo intervento, Fabio Ravezzani denuncia un grave episodio ai danni del pullman della Juventus, con vetri sfondati da pietre. L’opinionista sottolinea la responsabilità di chi minimizza quanto accaduto, accusando alcuni di essere collusi con i responsabili degli atti di violenza. Un intervento che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione degli incidenti nel calcio italiano.

L'episodio di violenza che ha caratterizzato il pre partita di Napoli-Juventus, con l' aggressione subita dal pullman dei bianconeri, ha scatenato la netta reazione del giornalista Fabio Ravezzani. Sul suo account X, Ravezzani si è scagliato contro chi ha tentato di minimizzare o addirittura additare come fake news l'accaduto, definendo la loro posizione come una forma di complicità con gli aggressori. L'attacco ai minimizzatori: il concetto di collusione.

