una riflessione sui migranti e la rappresentazione documentaristica. In un contesto mediatico spesso orientato a dipingere l'immigrazione come una crisi o una minaccia per l'identità europea, si propone un approccio più equilibrato e empatico. La comunicazione che si basa su stereotipi e predominanti visioni sensazionalistiche rischia di allontanarsi dalla realtà quotidiana dei migranti, spesso descritti come soggetti in lotta per la sopravvivenza. Con questo spirito, un documentario recente si distingue per il suo intento di superare queste narrativi unilaterali, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sulla condizione delle persone in transito e in attesa.

© Jumptheshark.it - Rappresentazione umanistica della diaspora europea in attesa