Rapina in Maserati al distributore Ip via al giudizio abbreviato
TREPUZZI - Hanno scelto il rito abbreviato Mattia Pennetta e Francesco Morelli, accusati della rapina presso il distributore di carburanti Ip sulla statale 613 che da Lecce porta a Brindisi, nel territorio di Trepuzzi, avvenuta il 16 maggio 2023. Il processo, in cui i due uomini saranno difesi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Dillo (a) Chiaro Vasto - «La targa della sua auto è stata usata per una rapina», altri due episodi scoperti - facebook.com Vai su Facebook
Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano due uomini fuggiti in moto - Roma, 27 maggio 2025 – È morto accoltellato durante una rapina il gestore del distributore di benzina Toil di Ardea. Lo riporta quotidiano.net