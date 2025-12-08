Rapina in Maserati al distributore Ip via al giudizio abbreviato

TREPUZZI - Hanno scelto il rito abbreviato Mattia Pennetta e Francesco Morelli, accusati della rapina presso il distributore di carburanti Ip sulla statale 613 che da Lecce porta a Brindisi, nel territorio di Trepuzzi, avvenuta il 16 maggio 2023. Il processo, in cui i due uomini saranno difesi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it