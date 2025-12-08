Rapina da 40mila euro in sala slot | dipendente sequestrata durante il colpo

Il coltello puntato alla gola di una dipendente. È in questa drammatica frazione di secondo che una rapina, tentata nelle prime ore della mattinata di oggi in una sala slot di San Zeno Naviglio, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L'intervento fulmineo dei Carabinieri di Brescia ha bloccato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Rapina in una sala slot a San Zeno, nel bresciano: arrestati due uomini che avevano preso dipendenti in ostaggio - I malviventi sono stati bloccati col taser, dopo un’irruzione dei carabinieri per liberare la dipendente sequestrata, e la guardia giurata che era stata immobilizzata. Riporta msn.com