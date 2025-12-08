Rapina da 40mila euro in sala slot | dipendente sequestrata durante il colpo

Bresciatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coltello puntato alla gola di una dipendente. È in questa drammatica frazione di secondo che una rapina, tentata nelle prime ore della mattinata di oggi in una sala slot di San Zeno Naviglio, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L'intervento fulmineo dei Carabinieri di Brescia ha bloccato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

