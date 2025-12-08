Ranking Atp Sinner trascina l’Italia | 19 gli Azzurri in top 300 meglio solo Usa e Francia
Pubblicata la Top 300 nel ranking ATP di questa settimana. Sono nati nel 2001 e si trovano meglio sulle superfici veloci. Ma si può dire che abbiano poco altro in comune Jannik Sinner e Fabrizio Andaloro, numero 2 e numero 293 del mondo, primo e diciannovesimo italiano in questa particolare classifica. Una piccola ma chiara dimostrazione di quanto sia denso e variegato il movimento del tennis maschile dell’Italia, terza nazione per numero di giocatori tra i primi 300 del mondo questa settimana, dietro solo agli Stati Uniti e la Francia. Sinner al lavoro per il 2026. Sinner ha iniziato a preparare la stagione 2026 a Dubai, anche se ieri si è goduto una giornata allo Yas Marina Circuit con il fratello, il padre e la fidanzata: insieme hanno assistito al gran premio di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione di Formula 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Con la chiusura della stagione 2025, è tempo di bilanci in ottica ranking per i tennisti italiani. Jannik Sinner perde una posizione rispetto al 2024 ma conferma un rendimento altissimo (11.500 punti), mentre Lorenzo Musetti guadagna nove posizioni e chiude a - facebook.com Vai su Facebook
Sinner piega Auger-Aliassime al debutto delle Atp Finals: due set facili - Trascina, sorride, non molla una palla e stravince: buona la prima per Jannik Sinner, detentore del titolo, alle Atp Finals di Torino. rainews.it scrive