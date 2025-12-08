Ranking Atp Sinner trascina l’Italia | 19 gli Azzurri in top 300 meglio solo Usa e Francia

Pubblicata la Top 300 nel ranking ATP di questa settimana. Sono nati nel 2001 e si trovano meglio sulle superfici veloci. Ma si può dire che abbiano poco altro in comune Jannik Sinner e Fabrizio Andaloro, numero 2 e numero 293 del mondo, primo e diciannovesimo italiano in questa particolare classifica. Una piccola ma chiara dimostrazione di quanto sia denso e variegato il movimento del tennis maschile dell’Italia, terza nazione per numero di giocatori tra i primi 300 del mondo questa settimana, dietro solo agli Stati Uniti e la Francia. Sinner al lavoro per il 2026. Sinner ha iniziato a preparare la stagione 2026 a Dubai, anche se ieri si è goduto una giornata allo Yas Marina Circuit con il fratello, il padre e la fidanzata: insieme hanno assistito al gran premio di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione di Formula 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

