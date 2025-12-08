Raggiro telefonico da 20mila euro | giovane si salva all' ultimo minuto

È stata la scia digitale lasciata da un bonifico mai andato a buon fine a condurre i carabinieri fino a un 24enne della provincia di Caserta, ritenuto il responsabile dell'ennesima truffa telefonica ai danni di una cittadina bresciana. Le verifiche bancarie svolte dopo la denuncia della vittima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

raggiro telefonico 20mila euroSi finge carabiniere e chiede un bonifico da 20mila euro: truffa sventata - Un 24enne residente in provincia di Caserta, disoccupato e incensurato è stato denunciato in stato di libertà: ha provato a raggirare una donna di 64 anni residente a Brescia ... Scrive giornaledibrescia.it

