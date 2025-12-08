Ragazza scomparsa a 23 anni poco fa la tragica notizia | il corpo trovato in fondo al lago

Nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, un passante ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di alcuni effetti personali lasciati su un pontile a Lenno, nel territorio di Tremezzina, lungo il lago di Como. Gli oggetti sono stati immediatamente ricondotti a una ragazza di 23 anni residente nella zona, spingendo i carabinieri ad attivare l’intervento d’urgenza. La chiamata è arrivata poco dopo le 15, e la pattuglia giunta sul posto ha verificato che gli oggetti trovati — tra cui una borsa e altri effetti personali — appartenevano alla giovane. Da quel momento è partita la ricerca coordinata, secondo i protocolli previsti per le scomparse in ambienti lacustri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

