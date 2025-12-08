Ragazza di 23 anni dispersa trovata sul fondale del lago di Como | era a 12 metri di profondità

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 23 anni è stata recuperata senza vita a una profondità di 12 metri nel lago di Como. I soccorsi si sono attivati dopo il ritrovamento di alcuni suoi effetti personali su un pontile a Tremezzina. In un primo momento le operazioni sono proseguite in superficie, coordinate dalla. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ragazza 23 anni dispersaMorta ragazza di 23 anni annegata nel lago di Como - È stata recuperata nel lago di Como priva di vita la ragazza di 23 anni dispersa da ieri pomeriggio a Tremezzina, dopo che erano stati trovati alcuni suoi effetti personali su un pontile. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ragazza 23 Anni Dispersa