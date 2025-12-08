Tempo di lettura: 2 minuti Ieri sera, intorno alle ore 23, in via Tasso un violento scontro tra due vetture ha provocato il ferimento di una 13enne che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte insieme al nonno. Secondo le prime ricostruzioni la vettura guidata da un giovane procedeva a velocità sostenuta e avrebbe perso il controllo all’altezza della curva dell’ospedale Internazionale invadendo la carreggiata opposta e impattando con l’auto dove viaggiava la 13enne. Sul posto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha atteso l’arrivo dei soccorsi. “Purtroppo ancora una volta la velocità sostenuta, come testimoniato dai danni ingenti alle due vetture, è la causa del ferimento di una ragazza giovanissima oltre che della distruzione di due vetture che ha provocato la paralisi del traffico cittadino in una strada che, per le sue dimensioni e la densità di traffico veicolare, dovrebbe essere percorsa con grande prudenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ragazza di 13 anni ferita in un incidente stradale a Napoli