Raffreddore | perché non può sparire subito e quali rimedi naturali aiutano davvero

Q uando arriva, spesso nei momenti meno opportuni, il raffreddore riporta immediatamente a una sensazione di rallentamento: il naso che cola, la congestione, quella stanchezza improvvisa che rende tutto un po’ più faticoso. La tentazione è quella di volerlo eliminare subito, con un rimedio rapido e risolutivo. Ma la scienza è chiara: il raffreddore non può sparire in un giorno. Non esistono farmaci, integratori o rimedi naturali in grado di interrompere istantaneamente il decorso di un’infezione virale. Gli studi lo confermano da anni. Una revisione pubblicata sul BMJ indica che i sintomi delle infezioni respiratorie alte, inclusi quelli del raffreddore, durano in media dai 7 ai 10 giorni e che nel 90% dei casi si risolvono entro circa 15 giorni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

