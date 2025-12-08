Rafael Leao esce infortunato e va in panchina senza proferire parola | cosa è successo

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la recente sfida contro il Torino, Rafael Leao ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo e a sedersi in panchina senza rilasciare dichiarazioni. L'evento ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e staff, poiché le prime impressioni indicano uno stato non favorevole per il giocatore e il suo recupero.

L'infortunio muscolare di Rafael Leao nella partita contro il Torino preoccupa e non poco il Milan. Le sensazioni non sono positive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rafael leao esce infortunatoRafael Leao esce infortunato e va in panchina senza proferire parola: cosa è successo - L’infortunio muscolare di Rafael Leao nella partita contro il Torino preoccupa e non poco il Milan. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rafael Leao Esce Infortunato