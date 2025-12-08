Raddoppio del tetto al contante il governo dice sì Pd | Incentivo a evasione e illegalità Avs | Facilita il riciclaggio
Palazzo Chigi mette la firma sul raddoppio a 10mila euro del tetto al contante, previsto da un emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra presentato qualche settimana fa. La presidenza del Consiglio ha infatti segnalato al ministero dell’Economia la proposta che prevede l’introduzione di un’imposta speciale di bollo da 500 euro sui pagamenti cash da 5.001 a 10mila euro, oggi vietati. Una misura che equivale di fatto ad aumentare il limite, portato a 5mila euro da Giorgia Meloni subito dopo l’arrivo al governo. Mentre il centrodestra si arrovella sulla legge elettorale più consona a favorirlo alle Politiche del 2027, ecco dunque che rispunta la tentazione di lanciare un messaggio amichevole a chi prospera nel sommerso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
