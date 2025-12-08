Raccontateci con una foto il miracolo della Natività
La casella di posta della redazione è stata letteralmente presa d'assalto. Sono già arrivate decine di mail con i vostri scatti, tutti bellissimi, che ci dimostrano quanto lo spirito del Natale sia ancora vivo. Alla faccia della sinistra woke che vorrebbe imbavagliarlo. E allora continuate a inviare le fotografie dei vostri presepi all'indirizzo [email protected] per dimostrare ai progressisti che non c'è nulla di più miracoloso del Bambinello nella mangiatoia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
