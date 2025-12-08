Rabbia Mesola Il derby lo vince il Sant’Agostino

Mesola 1 SantAgostino 4 Guidi, Cavallari (76’ Rako), Biolcati (46’ Rivas), Lucci, Maistrello, Hoxha (88’ Paganini), Spanó (70’ Crosara), Marangon (88’ Ribello), Davo, Cantelli, Alessio. All. Cavallari SANT’AGOSTINO: Costantino, Anostini (68’ Fedozzi), Fiore, Ascanelli, Checchi, Roda, Pierfederici (67’ Lenzi), Iazzetta, Nisi (90’ Bevilacqua), Lisanti (54’ Frigani), Vanzini (82’ Tassinari). All. Biagi. Arbitro: Romini, assistenti Melasi e Falivene. Reti: 10’ Pierfederici, 46’ Lisanti, 51’ (R) Cantelli, 73’ Nisi, 85’ Ascanelli. Note: espulso al 46’ l’allenatore Cavallari per proteste. Ammoniti il Biondi in panchina, Pierfederici, Roda, Anostini, Spanó, Guidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

