Qui non è Napoli questo non è il tuo film Bari non è per te De Laurentiis vattene la contestazione dei tifosi

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma per oggi lunedì 8 dicembre la manifestazione a Bari contro la famiglia De Laurentiis che secondo la tifoseria e la città tiene in ostaggio il Bari Calcio. Bari che naviga nei bassifondi della classifica di Serie B, ha cambiato allenatore e il nuovo tecnico – Vivarini – ha esordito con una sconfitta per 5-0 a Empoli. Sul volo di ritorno c’è stata una lite accesa tra alcuni tifosi e alcuni calciatori. Il Quotidiano di Puglia nella sua edizione online ha riportato gli esisti della manifestazione odierna “«Qui non è Napoli, questo non è il tuo film, Bari non è per te, De Laurentiis vattene». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

