Questo è Papà Il nuovo libro dell’Ambasciatore e Presidente del MCF Davide Vinciprova per riaccendere il dibattito sull’importanza della figura paterna

Il nuovo libro di Davide Vinciprova, Ambasciatore e Presidente del MCF, affronta il ruolo essenziale del padre nella società moderna. Attraverso un viaggio nel tempo e una riflessione culturale, l'opera mira a riaccendere il dibattito sull'importanza della figura paterna, evidenziando il suo impatto nel contesto familiare e sociale.

Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 Dicembre e in replica Domenica 14 e 21 Dicembre, nel cuore della città, verrà presentato il nuovo libro del Presidente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

