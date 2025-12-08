Questo è il borgo più cercato su Google | è bellissimo e tutti desiderano andarci il motivo ti sorprenderà

Otranto, il suggestivo borgo pugliese, si distingue come la meta più cercata su Google nel 2025. Il report rivela le motivazioni, le attrazioni e le curiosità che rendono questa località così ambita, confermando il suo ruolo come una delle mete preferite dagli italiani per bellezza e fascino.

Otranto è il borgo più cercato su Google nel 2025: il report svela tendenze, luoghi e curiosità legate alla classifica nazionale. Sempre più italiani scelgono borghi autentici come meta dei propri weekend, lontani dai circuiti affollati delle grandi città. È una tendenza netta, confermata da numeri e analisi digitali. Non si tratta solo di turismo lento o romantico, ma di un bisogno concreto di tornare a viaggiare in modo più intimo, esplorando luoghi che conservano ancora una dimensione a misura d’uomo. Ed è proprio in questa cornice che nasce la classifica dei borghi più cercati su Google in Italia, stilata da Moveo – il magazine di Telepass – insieme all’agenzia Seed e a Change Media. 🔗 Leggi su Robadadonne.it