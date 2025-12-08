Questa Juve non dà mai l’impressione di poter vincere Corsport

Luciano Spalletti con la Juventus ha perso contro il suo Napoli al Maradona. Una sfida di fatto dominata da Conte che ha gestito la gara in tutti i 90 minuti, portando a casa un risultato prezioso. Ivan Zazzaroni ha commentato la gara sul Corriere dello Sport, evidenziando come la sfida contro il Napoli non sia un unicum nel panorama della Juventus di questa stagione “E che questa Juve  non dà mai l’impressione di poter vincere, e non mi  riferisco esclusivamente  alla sfida col Napoli.  Il ritorno di  Luciano a Napoli  è riassumibile in  alcune espressioni  del viso: sembrava afflitto da un complesso di  inferiorità  occasionale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

