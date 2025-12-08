Luciano Spalletti con la Juventus ha perso contro il suo Napoli al Maradona. Una sfida di fatto dominata da Conte che ha gestito la gara in tutti i 90 minuti, portando a casa un risultato prezioso. Ivan Zazzaroni ha commentato la gara sul Corriere dello Sport, evidenziando come la sfida contro il Napoli non sia un unicum nel panorama della Juventus di questa stagione “E che questa Juve non dà mai l’impressione di poter vincere, e non mi riferisco esclusivamente alla sfida col Napoli. Il ritorno di Luciano a Napoli è riassumibile in alcune espressioni del viso: sembrava afflitto da un complesso di inferiorità occasionale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Questa Juve non dà mai l’impressione di poter vincere (Corsport)