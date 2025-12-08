Quello è un corpo Orrore in Italia vigili del fuoco al lavoro

Nel tranquillo pomeriggio di domenica 7 dicembre, un’allerta improvvisa ha interrotto la quiete del lago, quando alcuni passanti hanno notato degli oggetti abbandonati su un pontile. Si trattava di effetti personali appartenenti a una ragazza di 23 anni, un dettaglio che ha subito fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e che ha dato il via a ore di ricerche tese e febbrili. I carabinieri, allertati per primi, hanno immediatamente delimitato l’area, consapevoli che dietro quel ritrovamento potesse nascondersi qualcosa di molto serio. >> “Ti metti a c***”. Iva Zanicchi gela Paolo Del Debbio: risuona tutto in studio, è una furia Con il passare dei minuti, il dispositivo di ricerca si è esteso fino a coinvolgere vigili del fuoco e guardia costiera, coordinati in un lavoro congiunto che ha trasformato quel tratto di lago in un cantiere di emergenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it