Quell' antica tradizione degli imprenditori svizzeri a Lecco
Officina Badoni ha ospitato l'interessante incontro dedicato ai 150 anni della Società Svizzera di Beneficenza di Milano, organizzato dall'associazione Giuseppe Bovara - Archivi di Lecco e dalla Provincia insieme ai rappresentanti dell’antico sodalizio elvetico-milanese. La Società di Beneficenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Boston, metà anni ’80. Il Garden ha quell’odore di legno consumato e gloria antica, e in mezzo a tutto questo c’è un lungo magro che sembra capitato lì per caso. Cammina senza rumore, si muove senza fretta. Eppure, appena tocca un pallone, cambia tutto. K - facebook.com Vai su Facebook
"Dirò cosa antica come l'amore. Bastarono quello sguardo e quella mestizia. Da quel momento le nostre sorti furono gettate. Io l'aveva vinta con l'unica attrattiva che vi era in me, [...] l'attrattiva della sventura" Igino Ugo Tarchetti,Fosca,1869 #AmoreAPrimaVista Vai su X
L'antica tradizione napoletana de 'o per e 'o musso rinasce in veste di pizza - Le ricette a base di quinto quarto sono l’esempio principe della nobilitazione operata dalla cultura popolare sugli ingredienti meno semplici da preparare: piatti poveri che potevano soddisfare le ... Come scrive gamberorosso.it