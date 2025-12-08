Quell' antica tradizione degli imprenditori svizzeri a Lecco

Leccotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Officina Badoni ha ospitato l'interessante incontro dedicato ai 150 anni della Società Svizzera di Beneficenza di Milano, organizzato dall'associazione Giuseppe Bovara - Archivi di Lecco e dalla Provincia insieme ai rappresentanti dell’antico sodalizio elvetico-milanese. La Società di Beneficenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'antica tradizione napoletana de 'o per e 'o musso rinasce in veste di pizza - Le ricette a base di quinto quarto sono l’esempio principe della nobilitazione operata dalla cultura popolare sugli ingredienti meno semplici da preparare: piatti poveri che potevano soddisfare le ... Come scrive gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Quell Antica Tradizione Imprenditori