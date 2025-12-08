Continua a destare perplessità la partecipazione dell' Università Islamica di Scienza e Tecnologia (Gibtu) di Gaziantep, in Turchia, ai programmi finanziati dall'Unione europea. A confermare la persistenza di questi è, ancora una volta, Pierre Chamatin sul Journal du Dimanche, dove rivela il rinnovamento, per la quarta volta, della partecipazione al programma Erasmus+, con contestuale integrazione nel Corpo europeo di solidarietà per la seconda volta, fino al 2027. Al momento, questo è il limite temporale per la Turchia l'attuale ciclo di finanziamento pluriennale per diversi programmi dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quei fondi Ue all'ateneo turco che commemora il 7 ottobre