Quattro migranti morti in dieci giorni scatta il presidio | La Regione faccia di più

Triesteprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci giorni si sono registrate quattro morti tra i migranti, portando all’attenzione il bisogno di maggiori interventi della Regione. La situazione ha suscitato preoccupazione e proteste, con richieste di azioni concrete per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di chi tenta di attraversare i confini.

Hichem Billal Magoura, 32 anni; Nabi Ahmad, 35 anni; Muhammad Baig 38 anni; Shirzai Farhdullah, 25 anni. Sono i nomi e le età dei richiedenti asilo morti nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia. Due a Udine, uno a Pordenone e l'ultimo a Trieste, trovato cadavere nel giorno in cui in Porto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

