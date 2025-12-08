Quattro migranti morti in dieci giorni scatta il presidio | La Regione faccia di più

Negli ultimi dieci giorni si sono registrate quattro morti tra i migranti, portando all’attenzione il bisogno di maggiori interventi della Regione. La situazione ha suscitato preoccupazione e proteste, con richieste di azioni concrete per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di chi tenta di attraversare i confini.

Hichem Billal Magoura, 32 anni; Nabi Ahmad, 35 anni; Muhammad Baig 38 anni; Shirzai Farhdullah, 25 anni. Sono i nomi e le età dei richiedenti asilo morti nelle ultime settimane in Friuli Venezia Giulia. Due a Udine, uno a Pordenone e l'ultimo a Trieste, trovato cadavere nel giorno in cui in Porto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Niger ha trasformato i migranti in un'arma geopolitica. E l'Europa non era pronta. Il 25 novembre 2023, quattro giorni dopo la condanna del Parlamento europeo, la giunta militare nigerina ha abrogato la legge anti-traffico del 2015. Non è stata una coinciden - facebook.com Vai su Facebook

#unlibrodicrusca Sono stati pubblicati gli atti della Piazza delle Lingue 2024, "Gli incontri dell’italiano", con gli interventi degli accademici e degli ospiti nei quattro incontri svolti – dedicati a fumetto, giallo, letterature migranti e teatro. edizionidicrusca.it/catalo Vai su X

Una veglia di preghiera per ricordare i quattro migranti morti di freddo o intossicati - Dura presa di posizione del Siulp e del Centro Balducci sulla marginalità ... Da rainews.it