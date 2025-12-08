Quasi un milione e mezzo di euro per far rinascere Casa Costazza

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,4 milioni di euro per il secondo lotto di interventi di recupero di Casa Costazza, un edificio di grande valore storico e simbolico per la Val di Fassa e la comunità locale. Questi lavori rappresentano una significativa occasione di rinascita e conservazione del patrimonio culturale della zona.

Nuova vita per Casa (o Ciasa che dir si voglia) Costazza: la giunta regionale ha approvato un finanziamento di 1,4 milioni di euro destinato al secondo lotto degli interventi di recupero dell’edificio, un elemento di grande valore storico e simbolico per la Val di Fassa e per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

"Siamo a quasi 1 milione in più di italiani in fase di spostamento per questo Ponte rispetto allo scorso anno. Numeri interessanti che rilanciano il tema della gita fuori porta" @antoniobarreca7 ? #nonstopnews LIVE Link in Bio Vai su X

A Milano vivono circa 1,4 milioni di residenti, ma oggi la popolazione "fluttuante" aumenta di quasi un milione di persone (circa 900.000) che arrivano per festeggiare Sant'Ambrogio portando il numero totale di persone presenti in città a oltre 2,3 milioni giornali - facebook.com Vai su Facebook

Criptovalute, allarme truffe: un cagliaritano perde mezzo milione di euro - Finte App di trading online nascondono trappole dietro la promessa di ricavi da capogiro. Lo riporta msn.com