Quasi un milione e mezzo di euro per far rinascere Casa Costazza

Trentotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,4 milioni di euro per il secondo lotto di interventi di recupero di Casa Costazza, un edificio di grande valore storico e simbolico per la Val di Fassa e la comunità locale. Questi lavori rappresentano una significativa occasione di rinascita e conservazione del patrimonio culturale della zona.

