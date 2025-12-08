Quarta Repubblica | Porro tra polemiche di Più libri più liberi sicurezza e Garlasco

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 8 dicembre, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’8 dicembre 2025. In apertura, l’ aggressione avvenuta davanti all’ex Ilva di Cornigliano, in cui il segretario generale della Uilm Luigi Pinasco, il segretario organizzativo Claudio Cabras e alcuni delegati sono stati presi a calci e pugni da individui della Fiom. A seguire, le polemiche di “Più libri più liberi” 2025, dopo la protesta di circa cento case editrici contro la partecipazione di “Passaggio al bosco”, casa editrice accusata da autori, editori e personalità della cultura di avere un catalogo che esalta figure ed esperienze del pantheon nazifascista e antisemita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

