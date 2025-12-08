Quarant’anni di dolcezze Festa per l’anniversario dello storico Gelatiere

Aulla, 8 dicembre 2025 – Quattro decenni di dolcezza, passione e tradizione. Il Gelatiere di Aulla ha celebrato ieri un traguardo storico con una grande festa che ha vestito via Veneto di un’atmosfera tipica dei suggestivi mercatini natalizi. L’arteria stradale, dove ha sede l’attività, è stata chiusa al traffico veicolare per accogliere cittadini, clienti storici e curiosi in un pomeriggio di festa e condivisione. Stand allestiti lungo la via come banchetti di Natale, con pasticcini e cioccolata calda, musica in sottofondo e un clima festoso che ha coinvolto l’intero quartiere. “È il nostro modo di festeggiare questo importante compleanno e soprattutto di ringraziare i clienti che ci hanno dato fiducia e accompagnato in questi anni”, ha commentato con emozione Stefania Ballerini, titolare dell’attività che conduce insieme al marito Riccardo Macii da anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

