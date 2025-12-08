Quantum computing e sicurezza | una complessa opportunità La riflessione di Costanzo
“La natura non è classica, diamine, e se vuoi fare una simulazione della natura, faresti meglio a renderla quantistica”. Questa frase fu pronunciata da Richard Feynman durante una conferenza intitolata “The Physics of Computation” tenutasi al Massachusetts Institute of Technology (1981), e pose le basi dell’informatica quantistica, suggerendo l’idea che le simulazioni di sistemi quantistici richiedessero calcolatori basati sui principi della meccanica quantistica stessa. Realizzare questa visione è una delle grandi sfide che scienza e tecnologia devono affrontare. Affermare che la natura non sia affatto classica, significa allontanarsi un po’ dal concetto che la prevedibilità del macroscopico a cui siamo abituati sia un porto sicuro ed accogliere le leggi, spesso controintuitive, che regolano il microscopico. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
Quantum computing: la sfida di D-Wave & Co ai giganti dell’ hi tech ilsole24ore.com/art/quantum-co… Vai su X
Indra: in Italia investimenti in aumento in AI ma non solo: Ci sono anche la cybersecurity, il quantum computing e il 5G tra le priorità di innovazione, spiega il rapporto Innovation Telescope-Zoom Italy - facebook.com Vai su Facebook
Quantum computing: terremoto per tanti settori, ecco quali - Il quantum computing trasforma finanza, farmaci, clima e cybersecurity, ma i limiti hardware ne frenano l’adozione immediata nelle imprese. Riporta agendadigitale.eu