Quanto durano le cause di lavoro? Il caso degli ex interinali Atm in attesa dal 2019

8 dic 2025

Sono in attesa della sentenza al tribunale del Lavoro dal 2019. Parliamo di 18 interinali, erano 45 quando venne presentata la causa, contro l'azienda trasporti che sette anni fa alla scadenza del contratto non rinnovò gli accordi. Gli ex interinali puntano alla stabilizzazione alla società per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

