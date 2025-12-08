Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, espresso in euro per MWh e aggiornato quotidianamente. Al 08 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1057 €kWh (105,74 €MWh), in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra 0,062 €kWh (62 €MWh) e 0,193 €kWh (192 €MWh), con una tendenza generale alla stabilizzazione su valori inferiori rispetto ai picchi registrati tra il 2022 e il 2023. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica è determinato principalmente dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

