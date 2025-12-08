Quante carte ha da giocare Zelensky? Poche

L'articolo analizza la posizione di Zelensky di fronte alle accuse di corruzione. Con poche carte a disposizione, il leader ucraino si trova sotto pressione, e l'ombra di inchieste ancora aperte potrebbe rappresentare una minaccia inaspettata. La situazione resta delicata, lasciando prevedere sviluppi inaspettati nel panorama politico ucraino.

L'impressione è che il dossier corruzione non sia affatto chiuso e che da un giorno all'altro potrebbe toccare Zelensky.

